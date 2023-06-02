В Зеленодольске может появиться отдельная полоса для самокатчиков и велосипедистов

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Отдельная полоса для самокатов и велосипедов может появиться на улице Гоголя в Зеленодольске. Соответствующий вопрос мэр города Михаил Афанасьев обсудил с начальником отдела ГИБДД по Зеленодольскому району Татарстана Рамилем Идиятуллиным.

Сейчас на ул. Гоголя проходят дорожные работы. В этом году рабочие отремонтируют полотно на участке от улицы Каюма Насыри до улицы Татарстана.

Здесь, помимо замены дорожного покрытия, запланированы установка новых остановок, дорожных и информационных знаков, искусственных неровностей и обустройство тротуаров.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В сентябре «Реальное время» писало, что на дорожный ремонт двух центральных улиц Зеленодольска выделили 200 млн рублей. Вместе с этим, при условии последующего допфинансирования, по проекту в 2023—2024 годах капитально отремонтируют улицы Гоголя, Карла Маркса, Октябрьскую.

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Айрат Назипов