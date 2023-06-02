Татарстан отправил 9 заявок на конкурс малых городов — общая сумма гранта может составить 670 миллионов рублей

Фото: рендер Азнакаево/Институт развития городов Татарстана

Татарстан отправил девять заявок на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений: участниками стали города Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Мензелинск, Менделеевск, Тетюши, Нурлат, Кукмор и село Свияжск, сообщили в Институте развития городов республики.



Результаты конкурса станут известны в августе 2023 года. Если заявки из Татарстана одержат победу, то общественные пространства появятся в республике уже в 2024 году, а грант на их создание составит 670 млн рублей.

Над заявками работали архитекторы, социологи, профильные эксперты, а еще представители городских сообществ и администраций районов. В заявках они отражают местный быт, а еще особенности и пожелания местных жителей, проводя как минимум две встречи, на которых они рассказывают про проект. Если проекты станут победителями, на территориях-участницах появятся новые комфортные общественные пространства и смогут решиться социальные и экономические проблемы.

Впервые в конкурсе участвует село Свияжск. Эксперты в заявке подготовили альтернативный маршрут для туристов с акцентом на уединение и живописные маршруты через Соловьиную рощу и Историческое озеро.

Территориями-участницами стали:

«Второй центр. Благоустройство главной исторической улицы Ленина» в Бугульме;

«ЦПКиО — Центральный Парк Контакта и Открытий. Благоустройство территории парка им. Р.К. Ишкаева и Городского стадиона» в Азнакаево;

«Бавлы встречающие. Формирование центра города через развитие улиц пл. Октября и Пионерская с прилегающими территориями» в Бавлах;

Центральный парк «на поселке» в Менделеевске;

«Путь от придорожной к комфортной городской среде. Благоустройство улицы Кариева» в Нуралет;

«Диалог поколений — возрождение улицы Малкина» в Тетюшах;

«Свияжск. Верхний променад берега Свияги» в Свияжске;

«Здоровая среда — рецепт от Кукмора. Развитие территории у ЦРБ, улица Ворошилова» в Кукморе;

Развитие исторической улицы Карла Маркса, Мензелинск.

Конкурсные заявки в этом году готовили архитектурные бюро «Реновация», Heads Group, Dialog Urban Planning, Miriada Group, «Архитектурный десант», APRELarchitects, dot.bureau, Sheredega Consulting, «Периферия», к работе привлекались профильные эксперты. В подготовке проектов участвовали кандидат географических наук, доцент КФУ Светлана Хуснутдинова и кандидат экономических наук, доцент КГАСУ Ильнур Гареев, а еще Институт городских исследований «Тамга». В подготовке заявок участвовали: Институт развития городов Татарстана, представители администраций, локальных сообществ районов. Партнер — городское сообщество URBAN TATAR.

В этом году Татарстан участвует в конкурсе в седьмой раз. С 2018 по 2022 год победителями от республики стали 40 общественных пространств, 32 из них уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2,7 млрд рублей.

Подробнее о «другом» маршруте по Свияжску — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко