В ВС РФ в 2023 году сформируют два военных округа и две армии

В Вооруженных силах России в этом году сформируют две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа, об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

— В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов, — отметил он.

Бурдинский также указал, что масштабные задачи по наращиванию состава Вооруженных сил, увеличению их численности в 2023 году и по выполнению организационных мероприятий необходимо выполнить в сжатые сроки, указывает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Для этих целей потребуется организованно провести комплектование личным составом, его размещение, всестороннее обеспечение, синхронизацию мероприятий со сроками подачи основных образцов вооружения, военной и специальной техники и других материальных средств.

Генерал-полковник отметил, что главной задачей в этом году является «отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу».

В марте замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что численность призывно-контрактной армии России должна быть увеличена, параметры ее численности должны быть не менее 1,5 миллиона человек. Медведев подчеркнул, что России нужна смешанная, контрактно-призывная армия.



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Илина Хакимова