Сбил столб, светофор, дорожный знак: ГАИ обнародовала детали погони за 12-летним водителем в Татарстане

Фото: ГИБДД Татарстана

В Лениногорске 1 июня 12-летний водитель Toyota устроил погоню, результатом которой стало ДТП, сообщили в Госавтоинспекции по Татарстану.

Подросток в течение всей поездки нарушал скоростной режим и неоднократно нарушал ПДД. Он наехал на забор, столб, светофор и дорожный знак. После этого он попытался скрыться.

Юного водителя доставили в БСМП в Набережных Челнах. По информации источников «Реального времени», операцию должны были сделать сегодня, у подростка — перелом челюсти. 12-летний водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением на мокром асфальте.

По предварительным данным, ребенок — из Альметьевска, машину взял у родителей. Расстояние между двумя городами по дороге — почти 50 км. Следственные мероприятия уже завершили.

Источники «Реального времени» указывают, машину купили для матери, но еще не успели зарегистрировать. Подросток взял ключи от авто без ведома родителей. Автомобиль уже вернули владельцам.



В Госавтоинспекции призвали родителей контролировать досуг детей во время каникул и ограничить свободный доступ к ключам от автомобилей.

Фото: ГИБДД Татарстана

1 июня в Казани произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля: «Газель», КАМАЗ и манипулятор Ranger. Водитель «Газели» от сильного удара вылетел на тротуар, где стояли пешеходы, ожидающие зеленый сигнал светофора. В результате погиб один пешеход, еще двоих — 49-летнего мужчину и 33-летнюю женщину — госпитализировали. По факту ДТП возбудили уголовное дело. ДТП случилось на трамвайных путях, из-за чего приостанавливали движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко