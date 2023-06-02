Звание подполковника не вернули: суд Татарстана поправил приговор организатору кражи сейфа из СК

Законным и обоснованным признал сегодня посадку бывшего следователя-криминалиста Марата Шакирова Верховный суд Татарстана, но сократил срок на полгода — до 6 лет колонии общего режима. Сам осужденный за кражу сейфа с 14,7 млн рублей и заказ двух поддельных паспортов для получения кредитов просил о более мягком наказании и возврате специального звания «подполковник юстиции», передает с заседания журналист «Реального времени».



«Я признаю свою вину и прошу прощения за совершенное», — сказал на заседании Шакиров.

Адвокат бывшего подполковника Андрей Кормильцев также заявлял на заседании о чрезмерно суровом приговоре его клиенту, с которым на старте расследования было заключено досудебное соглашение. Шакиров полностью признавал вину, давал показания против себя и других лиц, однако позже прокуратура признала соглашение неисполненным. Незаконным защитник считает и лишение звания Шакирова, полагая, что суд не учел все смягчающие обстоятельства.

Также Кормильцев просил учесть, что неделю назад по двум эпизодам с поддельными паспортами истек двухлетний срок давности. И с этим доводом суд согласился — освободил от наказания за эти преступления, соответственно сократив общий срок.

Представитель СКР Максим Попов выразил несогласие с приговором лишь в части гражданского иска на 14,7 млн — решение по нему райсуд выносить не стал. Верховный суд РТ эту часть приговор отменил и вернул иск на рассмотрение в Вахитовский суд Казани.

Представитель прокуратуры Марат Галлямов просил отклонить все апелляционные жалобы на приговор, уточняя по иску, что преступление совершено группой лиц и ущерб подлежит возмещению в солидарном порядке.

Напомним, приговор Шакирову был вынесен в феврале 2023 года, а само дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых в этом преступлении оказались в СИЗО, включая сознавшегося в организации этого преступления бывшего следователя отдела криминалистики Марата Шакирова. Пятого объявили в международный розыск. Похищенные деньги не нашли. В ходе следствия Шакиров заключил досудебное соглашение, раскрыв все детали своего плана и сознавшись в получении кредитов на 2 млн рублей под чужим именем. Позже это соглашение силовики сочли невыполненным, однако судили экс-сотрудника отдельно от трех других фигурантов этого дела. Последним суд в середине февраля 2023-го назначил по 3 года колонии общего режима, посчитав, что о миллионах в сейфе они не знали. Прокуратура обжалует этот приговор.

Ирина Плотникова