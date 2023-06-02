Гостиничный комплекс в Болгаре сдадут летом 2024 года

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев прибыл с рабочей поездкой в Болгар, где провел выездное совещание на строительной площадке нового трехэтажного гостиничного комплекса.

Шаймиеву представили проект гостиницы. В нем будет 185 номеров, рассчитанных на 300 человек. Также предусмотрены конференц-зал, игровой зал для детей, ресторан. Комплекс будет располагаться за пределами границы исторической части древнего городища Болгара.

Инвестор Родион Казмалы рассказал о ходе строительства. Он сообщил, что гостиничный комплекс планируется сдать к лету 2024 года. Строительные работы начались в конце апреля этого года.

Фото: spasskiy.tatarstan.ru

Решение о строительстве новой гостиницы было принято руководством республики в начале этого года из-за увеличения числа посетителей Болгарского историко-археологического комплекса. В прошлом году Болгар посетили 830 тысяч туристов и паломников. С начала текущего года Болгарский заповедник уже принял более 155 тысяч гостей.

Напомним, что 21 мая в Болгаре состоялось праздничное мероприятие «Изге Болгар җыены». В нем приняли участие около 30 тысяч человек.

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Айрат Назипов