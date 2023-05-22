Итоги дня: Минниханов в Китае, шестидневная рабочая неделя, Армения признает Нагорный Карабах за Азербайджаном
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 22 мая:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. Основная цель — участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума, который состоится завтра. Российскую делегацию возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
- В Китае Рустам Минниханов встретился с мэром Шанхая Гун Чжэнем. Они обсудили высокий уровень татарстанско-китайского сотрудничества: у республики подписано семь соглашений с китайскими провинциями, а в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана. Они также обсудили возможности открытия прямых рейсов из Казани в Шанхай.
- Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. Они заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за санкций. Они считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год.
- В Казани в мечети «Кул-Шариф» открылась экспозиция реликвий пророка Мухаммада и его сподвижников. Уникальные предметы на протяжении двух последних дней выставляли в Болгаре.
- Президент России Владимир Путин не исключил принятия дополнительных мер для поддержания ипотечного кредитования. Он поручил правительству РФ совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на его поддержку.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В нем приняли участие более 16,2 тысячи человек, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Участники приехали из 80 стран мира и 86 регионов России. Заключено более 130 соглашений.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, выпустить замещающие облигации до конца этого года.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос участия страны в учениях Организации Договора о коллективной безопасности сейчас находится на стадии обсуждения. Она может выйти из ОДКБ, если организация станет недействующей.
- Никол Пашинян также заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянского населения. Он уточнил, что «территориальная целостность» Азербайджана в пределах 86,6 тыс. квадратных километров, которую признает Ереван, включает в себя в том числе и Нагорный Карабах. В свою очередь Баку признает территориальную целостность Армении в пределах 29,8 тысячи кв. км.
- В Оренбургской области удалось предотвратить теракт. Сотрудники ФСБ и МВД задержали 25-летнего мужчину, который, предположительно, готовил теракты на железнодорожной станции и в здании военкомата. У него обнаружена переписка с украинскими спецслужбами в Telegram.
- ФИФА заявила о продлении разрешения иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами. Однако футболисты и тренеры, которые приехали в оба государства после спецоперации, не могут приостанавливать контракты. Это же касается и тех иностранцев, которые до сих пор играют в российских и украинских клубах.
- Экс-главред telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Роман Протасевич помилован судом. Он заявил, что «это, конечно, просто прекрасная новость».
- В Татарстане может появиться Совет по вопросам повышения качества жизни граждан. Он займется внедрением регионального социального стандарта. С помощью его в республике будут создаваться условия и инфраструктура для эффективной реализации решений, направленных на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере.
- Суд 1 июня рассмотрит первый в России протокол в отношении мессенджера WhatsApp по административной статье о неудалении запрещенной информации. Компания привлекается по этой статье впервые в России, за это предусмотрено наказание до 4 млн рублей.
- В Казани учредили акционерное общество «Флот Республики Татарстан» — 100% в его уставном капитале принадлежат Татарстану. АО «Флот Республики Татарстан» создано в целях развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Идея его учреждения поступила от Миндортранса и Минземимущества региона.
- В 2023 году школы Казани оканчивают 19 тысяч выпускников. Это 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников.
- В 2023 году Казань профинансирует половину цветочной рассады, планируемой к высадке, выделив на это 55 млн рублей. К основной высадке приступят в начале июня, будет высажено 3 млн штук цветочной рассады. Еще 108 миллионов рублей выделено дополнительно на озеленение городских площадок.
- В Татарстане вновь ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта из-за высокой пожароопасности. Оно будет действовать 21 день.
Ключевые события 453-го дня специальной военной операции на Украине:
- На территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ситуацию прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, об инциденте уже доложили главе государства Владимиру Путину.
- Позже Гладков заявил, что в Белгородской области с 22 мая вводится правовой режим контртеррористической операции. Режим КТО вводится в целях обеспечения безопасности граждан, подчеркнул губернатор.
- Минувшей ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у н. п. Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области. Около населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка в Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко в ДНР, Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка в Запорожской области. Около Новодонецкого в ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, одна пушка «Гиацинт-Б», а также гаубица «Мста-Б». У н. п. Станислав в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
- Средствами противовоздушной обороны в районе Лозового в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
- Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое в Донецкой Народной Республике, Сладкая Балка, Марфополь в Запорожской области, Сергеевка и Любимовка в Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьСпортЭкономикаФинансыИнфраструктураОбразованиеПроисшествия
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