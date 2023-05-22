Марат Хуснуллин: «KazanForum прошел на высочайшем уровне»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Своими впечатлениями он поделился в telegram-канале:

— Считаю, что он прошел на высочайшем уровне. В этом году форум впервые получил федеральный статус, за что я хочу сказать спасибо президенту страны. В организации мероприятия принимали участие множество федеральных министерств и ведомств, которые вошли в оргкомитет. Хочу сказать им спасибо за работу. Конечно, важно отметить ту большую работу, что проделал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и вся его команда, — написал он.

По словам Хуснуллина, в форуме приняли участие более 16 200 человек, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Участники приехали из 80 стран мира и 86 регионов России. Всего было заключено более 130 соглашений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Деловая программа форума проходила в KazanExpo на протяжении двух дней. Как отмечала глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, на KazanForum в этом году организовали около 200 мероприятий разной направленности и более 150 деловых сессий по утвержденным тематикам.



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Айрат Назипов