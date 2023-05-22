«Известия»: в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю, сообщают «Известия».
Авторы инициативы заявляют о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств:
— Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется, — отмечается в обращении.
Авторы инициативы считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год — в частности, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.
В ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю.
Наряду с этим в России звучат заявления и с инициативой перехода на сокращенную рабочую неделю. Так, прошлым летом «Коммунисты России» выступили за введение четырехдневной рабочей недели. В мае 2022 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился мнением, что переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего.
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