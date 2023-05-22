Из казанских школ в этом году выпускается 19 тысяч учеников
В 2023 году школы Казани оканчивают 19 тысяч выпускников — 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов:
— 166 тысяч детей завершают свое обучение. Уже на этой недели во всех школах города прозвенят последние звонки для почти 19 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов, — сообщил он.
Напомним, последний звонок в школах столицы Татарстана состоится с 22 по 25 мая. Каждое учебное заведение самостоятельно определит дату его проведения.
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