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Из казанских школ в этом году выпускается 19 тысяч учеников

08:20, 22.05.2023 1
Из казанских школ в этом году выпускается 19 тысяч учеников
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году школы Казани оканчивают 19 тысяч выпускников — 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов:

— 166 тысяч детей завершают свое обучение. Уже на этой недели во всех школах города прозвенят последние звонки для почти 19 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, последний звонок в школах столицы Татарстана состоится с 22 по 25 мая. Каждое учебное заведение самостоятельно определит дату его проведения.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьОбразование Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 08:43
    "В 2023 году школы Казани оканчивают 19 тысяч выпускников — 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников".

    А бюджетных мест в вузах Казани в несколько раз больше.

    90% выпускников РФ могут поступить учится бесплатно на бюджетные места.

    Высшее образование превратилось практически в обязательное - университеты превратились в школы, из которых отчислять нежелающих или неспособных учиться нельзя, сократят вслед за ними и преподавателей.
    "Преподы" университетов превратились в школьных "училок" - перегружены и измотаны.
    Но с "преподов" требуют ещё и "науку", приходится врать, чтобы не лишится работы...
    Катастрофа...
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