Из казанских школ в этом году выпускается 19 тысяч учеников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году школы Казани оканчивают 19 тысяч выпускников — 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов:

— 166 тысяч детей завершают свое обучение. Уже на этой недели во всех школах города прозвенят последние звонки для почти 19 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, последний звонок в школах столицы Татарстана состоится с 22 по 25 мая. Каждое учебное заведение самостоятельно определит дату его проведения.

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Татьяна Демина