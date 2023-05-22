Власти Татарстана обсуждают с Китаем возможность открытия прямых рейсов из Казани в Шанхай

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В ходе рабочей поездки в Китай Рустам Минниханов встретился с мэром города Шанхай Гун Чжэнем. Туда раис Татарстана прибыл в составе официальной российской делегации во главе с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

В беседе стороны отметили высокий уровень татарстанско-китайского сотрудничества. У республики на сегодня подписано семь соглашений с китайскими провинциями. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана.

— Мы видим ежегодный рост товарооборота Татарстана и Китая. По итогам прошлого года он увеличился более чем на 58% и превысил $1,6 млрд, — обратил внимание татарстанский лидер.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Вместе с тем он отметил необходимость проанализировать, в каких еще направлениях деловые круги двух сторон могли бы работать. В частности, в кооперации, в IT-сфере, логистике, здравоохранении. Отдельно он отметил важность развивать связи между научным сообществом. На встрече также обсудили вопросы сотрудничества в образовательной сфере, возможности открытия прямых рейсов из Казани в Шанхай.

— Мы приглашаем Татарстан принять участие в Шанхайском туристическом форуме. Жителям вашей республики было бы интересно посетить Китай, а нашим жителям — Татарстан. Я, к сожалению, сам еще не был в Татарстане, очень хочу посетить, — сказал мэр Шанхая Гун Чжэн.

Напомним, сегодня утром раис Татарстана в составе делегации прибыл с рабочим визитом в Китай. В программе пребывания встреча с губернаторами ряда провинций Китая, с руководителями компаний, посещение крупных предприятий. Основная цель визита — участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума, который состоится завтра.

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Айрат Назипов