Региональный стандарт: в Татарстане создадут Совет по вопросам повышения качества жизни граждан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в скором времени в Татарстане может появиться Совет по вопросам повышения качества жизни граждан. Соответствующий указ раиса республики Рустама Минниханова в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно представленному документу, данный орган займется внедрением регионального социального стандарта. С помощью него в республике будут создаваться условия и инфраструктура для эффективной реализации решений, направленных на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере.

Первые итоги работы советов станут известны осенью

В ноябре прошлого года Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало региональный социальный стандарт, предусматривающий создание в каждом субъекте страны Совета по качеству жизни. Как рассказывала генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, работа социальной сферы должна быть ориентирована на человека, на удовлетворение потребностей и запросов каждого, кто обращается за той или иной услугой. Стандарт позволит качественно улучшить процесс предоставления услуг в социальной сфере так, чтобы это заметили и оценили сами граждане, отмечала она.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Так, уже в феврале текущего года этот стандарт начали внедрять в 40 пилотных регионах России. В их число вошли: Амурская, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области, а также Камчатский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Адыгея, Башкирия, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Мордовия, Якутия, Северная Осетия — Алания, Тыва, Удмуртия, Чечня, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Согласно информации, представленной на официальном сайте АСИ, первые итоги запуска этой инициативы планируют обсудить на Форуме решения социальных задач, который пройдет уже этой осенью.

Стоит отметить, что месяц назад Совет по вопросам повышения качества жизни граждан создали в Башкирии.

Для выполнения задач будут привлекаться ученые

Что же касается Татарстана, то, как указано в документе, деятельность совета затронет вопросы в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения, а также молодежной политики и развития благоприятной городской среды. Его основными задачами станут:

формирование предложений по приоритетам реализации региональной государственной политики в социальной сфере;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства республики;

рассмотрение приоритетных проектов и результатов их реализации;

участие в анализе результатов рейтинга качества жизни граждан, подготовке предложений по улучшению позиций Татарстана в рейтинге, формируемом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», на основании мнения граждан;

содействие в разработке и внедрении в Татарстане регионального социального стандарта;

организация межведомственного и межуровневого взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Для выполнения всех этих задач совет вправе привлекать научные и образовательные организации, а также ученых и экспертов для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ. Кроме того, он может создавать экспертные и консультативные рабочие группы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рустам Минниханов лично возглавит совет

Состав совета уже также расписан — он будет состоять из трех членов руководства и 17 участников. В него войдут:

Раис Татарстана Рустам Минниханов — председатель совета;

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив) — Рустам Минниханов

Заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева — региональный сервисный управляющий, а также заместитель председателя;

Заместитель начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Раушан Зарипов — секретарь совета.

Члены совета:

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марат Айзатуллин;

Член регионального политического Совета Татарстанского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Госсовета VI созыва, председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов;

Председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева;

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец;

Учредитель благотворительного фонда «Сила в детях», АНО «ДАР», председатель общественной организации «Союз отцов» Адель Загретдинов;

Министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова;

Председатель Татарстанского Совета сторонников партии, член президиума регионального политического Совета отделения «Единой России», председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова;

Директор «Центра семьи и демографии» Академии наук Татарстана Чулпан Ильдарханова;

Фото: скриншот YouTube — Чулпан Ильдарханова

Председатель региональной общественной организации ветеранов Хабир Иштиряков;

Член комиссии Общественной палаты по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора, председатель общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан», сервисный дизайнер Артем Кузнецов;

Министр здравоохранения Марсель Миннуллин;

Председатель правления отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Любовь Мишина;

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская;

Министр по делам молодежи Ринат Садыков;

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов;

Руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Ринат Фазылов;

Министр образования и науки Ильсур Хадиуллин.

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Максим Кокунин