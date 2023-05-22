Владимиру Путину доложили об украинской ДРГ в Белгородской области

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, — написал он.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, об инциденте уже доложили главе государства Владимиру Путину.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов(архив)

— Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — Верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно, — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Песков, боевики пытаются отвлечь внимание от Артемовска. По словам собеседника агентства, Киев хочет минимизировать политический эффект от потери города.

Месяц назад пограничным управлением УФСБ России по Брянской области была пресечена попытка проникновения на территорию страны украинских диверсантов. Группа из 20 человек пыталась пройти в районе села Случовск Погарского района. Однако подразделениями Вооруженных сил России совместно с подразделениями пограничных войск им было нанесено огневое поражение.

В начале марта в приграничный район Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате погибли два человека, также пострадал 10-летний ребенок.



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Айрат Назипов