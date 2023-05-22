Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Оренбургской области

Фото: wikimedia.org/Андрей Стенин (архив)

В Новотроицке Оренбургской области удалось предотвратить теракт. Об этом пишет RT со ссылкой на ФСБ России.

Сотрудники ведомства во взаимодействии с МВД задержали 25-летнего мужчину, который, предположительно, готовил теракты на железнодорожной станции и в здании военкомата.

Уточняется, что у него нашли компоненты для изготовления бомбы, также обнаружена переписка с украинскими спецслужбами в Telegram.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. Объектами посягательств предполагаемые террористы выбрали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Мишенями для терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.



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Айрат Назипов