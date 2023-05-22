В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Белгородской области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

— Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, — приводит RT его слова.



Режим КТО вводится в целях обеспечения безопасности граждан, подчеркнул губернатор.

21 мая в Белгородской области появилась ежедневная сводка об обстрелах региона. Сегодня Гладков доложил, что на территорию области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ситуацию прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, об инциденте уже доложили главе государства Владимиру Путину.

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Маргарита Головатенко