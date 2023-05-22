Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором его страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает ТАСС.

— Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности, — сказал Пашинян.

Он отметил, что вопрос участия Армении в учениях ОДКБ сейчас находится на стадии обсуждения.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Армения вступила в ОДКБ 15 мая 1992 года. Также в этот день договор об участии в организации подписали главы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В начале года в Минобороны России сообщили о планах проведения совместного учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении. Спустя время Минобороны Армении известило организацию о нецелесообразности проведения учений на территории ее страны.

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Айрат Назипов