Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянского населения. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

Он уточнил, что «территориальная целостность» Азербайджана в пределах 86,6 тыс. квадратных километров, которую признает Ереван, включает в себя в том числе и Нагорный Карабах. В свою очередь, Баку признает территориальную целостность Армении в пределах 29,8 тысячи кв. км.

Что касается безопасности армян, проживающих в Нагорно-Карабахской Республике, то Никол Пашинян заявил, что этот вопрос должен обсуждаться между ее столицей и Азербайджаном. При этом он указал на необходимость международных гарантий в этом процессе — Ереван беспокоится, что при их отсутствии население непризнанной республики может подвергнуться этническим чисткам.

Напомним, Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад.

В сентябре 2020 года Никол Пашинян заявил о начале наступления азербайджанских вооруженных сил в направлении Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило об интенсивном обстреле со стороны Армении по позициям азербайджанской армии. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина