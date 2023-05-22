ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о продлении разрешения иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами. Информация опубликована на сайте организации.

— В целях защиты легионеров и тренеров, покинувших территорию Украины и России из-за конфликта и не желающих в настоящее время возвращаться, эти игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих договоров с клубами, входящими в УАФ или РФС, до 30 июня 2024 года при условии, что клубы должным образом уведомлены о приостановке, в письменной форме, до 1 июля 2023 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что футболисты и тренеры, которые приехали в оба государства после спецоперации, не могут приостанавливать контракты. Это же касается и тех иностранцев, которые до сих пор играют в российских и украинских клубах.

Фото: pixabay.com

В марте прошлого года ФИФА внесла поправки в регламент, позволяющие украинским футболистам перейти в тот или иной клуб в любой момент. В июне прошлого года федерация продлила легионерам право приостанавливать действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Решение также касается иностранных тренеров, работающих в России.



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Айрат Назипов