Рустам Минниханов участвует в масштабном визите правительства и бизнеса России в Китай

Фото: раис Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. Об этом сообщает его пресс-служба.

В программе пребывания встреча с губернаторами ряда провинций Китая, с руководителями компаний, посещение крупных предприятий. Основная цель визита — участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума, который состоится завтра.

Так, стороны могут обсудить развитие сотрудничества с провинциями Китая, развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, производство медицинской продукции и фармацевтических препаратов, дальнейшее расширение сотрудничества в области сельского хозяйства и развитие сотрудничества в сфере культуры, науки, образования, спорта, туризма.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российскую делегацию возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Она будет находиться в Китае 23—24 мая. В Пекине запланированы встреча Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером государственного совета КНР Ли Цяном.

«Реальное время» уже писало о визите Рустама Минниханова в Китай. Также состав российской делегации пополнили главы Свердловской и Нижегородской областей, а также руководители крупнейших госкорпораций во всех сферах.



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Айрат Назипов