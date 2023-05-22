Первый в России протокол на WhatsApp за неудаление запрещенных данных рассмотрят в июне
Суд 1 июня рассмотрит первый в России протокол в отношении мессенджера WhatsApp по административной статье о неудалении запрещенной информации, сообщает ТАСС.
Компания привлекается по этой статье впервые в России, за это предусмотрено наказание до 4 млн рублей. Ранее по этой статье привлекались другие IT-компании, такие как Google и Twitter.
WhatsApp регулярно штрафовали за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.
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