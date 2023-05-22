В Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ограничили пребывание граждан в лесах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта из-за установления высокой пожароопасности. Оно будет действовать 21 день, следует из постановления Кабмина республики.

Трехнедельное ограничение на посещение лесов и заезд в них машин действует на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.

Ограничение не касается должностных лиц и работников органов госвласти, сотрудников специализированных учреждений, органов местного самоуправления, Минлесхоза Татарстана и подведомственных ему учреждений. Не распространяется оно и на граждан, проезжающих через лесные массивы по дорогам общего пользования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерству лесного хозяйства Татарстана поручено установить аншлаги о введении ограничения на пребывание в лесах и перекрыть шлагбаумами лесные дороги. Сотрудники подведомственных ему учреждений должны усилить патрулирование лесных массивов.

Напомним, на прошлой неделе в Татарстане в пятый раз с начала весны 2023 года продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Режим сохранится по 29 мая включительно. В восточных районах республики пожароопасность местами ожидается чрезвычайной (V класс).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина