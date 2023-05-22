В Белоруссии помиловали экс-главреда telegram-канала Nexta Романа Протасевича

Фото: Фото: youtube.com/Телеканал ОНТ (скриншот видео)

Экс-главред telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Роман Протасевич был помилован судом. Об этом сообщает «Белта».

— Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость, — прокомментировал он.



Фото: commons.wikimedia.org

В начале мая Минский областной суд приговорил экс-главреда telegram-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Протасевича признали виновным в организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете в отношении президента и его оскорблении.

Его задержали в Минске в конце мая 2021 года. В Сети публиковалось видео, на котором Протасевич заявлял, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

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Айрат Назипов