Казань потратит 55 млн рублей на полтора миллиона цветов — половину от плана высадки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году Казань профинансирует половину цветочной рассады, планируемой к высадке, выделив на это 55 млн рублей. К основной высадке приступят в начале июня, рассказал на «деловом понедельнике» начальник Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов:

— В этом году в Казани будет высажено 3 млн штук цветочной рассады, из которой полтора миллиона — за счет средств муниципального бюджета. Еще полтора миллиона высадят предприятия и организации нашего города, — сообщил он.

Игорь Саляхутдинов уточнил, что бюджетом столицы Татарстана на цветочное оформление города заложено 55 млн рублей. Еще 108 миллионов рублей выделено дополнительно на озеленение городских площадок.

— За счет бюджетных средств цветочное оформление будет выполнено на 60 улицах на площади более 19 тысяч квадратных метров. Традиционно цветниками будут украшены ул. Пушкина, Лобачевского, Ершова, Оренбургский тракт, проспект Универсиады, Сибгата Хакима и другие, — рассказал начальник Комитета внешнего благоустройства Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Розы высадят на площади Свободы. Также они впервые появятся на улице Касаткина.

Более 2 тысяч цветочных кашпо украсят улицы вдоль основных магистралей Казани. Для этого будет использовано более 32 тысяч штук рассады петунии ампельной. Кроме того, в Казани установят порядка 20 объемных композиций, состоящих из 50 цветочных фигур.

В апреле саженцы вынесли в парник, откуда их отправляют на высадку. Часть цветов в Казани высаживали в преддверии Дня Победы.

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Татьяна Демина