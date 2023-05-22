«Флот Республики Татарстан» вложит в речные перевозки 2 млрд рублей бюджетных инвестиций

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани учредили акционерное общество «Флот Республики Татарстан» — 100% в его уставном капитале принадлежат Татарстану. Постановление о создании компании подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

АО «Флот Республики Татарстан» создано в целях развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Идея его учреждения поступила от Миндортранса и Минземимущества региона.

Последнему ведомству Кабмин Татарстана поручил обеспечить реализацию необходимых организационных мероприятий по созданию акционерного общества и внести от имени республики за счет средств ее бюджета в качестве оплаты уставного капитала бюджетные инвестиции. Их размер составит 2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

«Реальное время» направило запросы в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, а также в Министерство земельных и имущественных отношений.

«Реальное время» писало, что в этом году два крупных татарстанских речных перевозчика — АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» — признаны победителями конкурса на право выполнения пассажирских перевозок. Несмотря на рост пассажирского потока внутри республики, перевозчики пока не готовы приобретать новые суда для обновления собственного флота. Подробнее — в материале «Реального времени».



Напомним, в 2023—2025 годах на содержание внутренних водных судоходных путей и подходов к причалам общего пользования Татарстан будет выделять по 20 млрд рублей ежегодно. Эта статья расходов вошла в число приоритетных адаптационных мероприятий к изменениям климата в республике в транспортном комплексе.



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Татьяна Демина