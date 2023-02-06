Итоги дня: раис Татарстана, новый глава Минздрава, мощное землетрясение в Турции и Сирии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 6 февраля:
- В Татарстане вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики, принятый на 40-м заседании Госсовета Татарстана 26 января 2023 года и подписанный в тот же день Рустамом Миннихановым. С сегодняшнего дня должность высшего должностного лица региона именуется «Глава — Раис РТ».
- Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому с 1 марта 2023 года вступит в силу закон о новом порядке публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов их семей. Теперь в Сети будет представлена только обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций подано и не подано, были ли в них выявлены нарушения и тому подобное.
- В Турции произошли землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров. По состоянию на 20.30 число погибших достигло 1 651, ранены 11 119 человека, разрушено 3 471 здание.
- Также от землетрясения пострадала и Сирия, где погибли больше 960 человек и пострадали больше тысячи жителей страны. Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он предложил оказать Сирии содействие в ликвидации последствий землетрясения. Россия готова помочь и Турции. В ближайшее время главы государств проведут телефонный разговор.
- По итогам 2022 года золотовалютный резерв России составил $582 миллиарда. По этому показателю она занимает 4-е место в мире. На 1-м месте 17-й год подряд Китай — $3,31 триллиона, на втором — Япония ($1,27 триллиона). Топ-3 замыкает Швейцария — $924 миллиарда.
- Министр финансов России Антон Силуанов рассказал об отсутствии доверия к западным валютам, создании цифрового рубля и роли Китая. Важные заявления главы Минфина — в подборке «Реального времени».
- Исполняющим обязанности главы Минздрава Татарстана назначен 48-летний Марсель Миннуллин. До этого он работал первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы.
- За 2022 год в Казани отремонтировали 71 учреждение социально-культурной сферы, из которых 51 — учреждения образования. Из муниципального, республиканского, федерального бюджета на работы потратили 2,9 млрд рублей. Власти признались, что остро стоит вопрос с необходимостью ремонта детских садов — чтобы полностью закрыть эту потребность требуется в течение 5 лет ежегодно проводить работы примерно в 37 зданиях.
- В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, ночью температуры воздуха могут опуститься до -27°С. При слабом ветре и высокой влажности воздуха возможны туманы и изморозь, предупреждают синоптики.
- Масштабные сбои произошли в работе «Яндекса». У пользователей не открывались сайты и не работали приложения компании, например, «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Карты» и «Поиск». В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что в работе сервисов произошел кратковременный сбой, который практически сразу устранили.
- Татарстане появился Зеленодольский судостроительный колледж. Власти поручили перевести в новое учреждение с согласия родителей с 1 сентября 2023 года обучающихся местного механического колледжа по некоторым программам подготовки специалистов среднего звена: «Судостроение», «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».
- Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза страны. С июня 2002 он работал в МВД РФ на должность первого заместителя министра внутренних дел, а в марте 2004-го возглавил ведомств МВД. На этом посту он проработал до 2012 года. С 22 мая 2012 года был заместителем секретаря Совбеза России.
- В Казани стартовал процесс над бывшим топ «Татагропромбанка» Алексей Федоров. Генпрокуратура и СКР обвиняет его в доведении кредитного учреждения до краха путем злоупотребления полномочиями с ущербом в 1 млрд 55,6 млн рублей, гражданский иск заявило АСВ. На прошлом заседании Вахитовского суда Казани ему огласили обвинение в злоупотреблении полномочиями. На вопрос суда о признании вины Федоров сообщил — свою позицию озвучит позднее.
- Дочерний банк «Ростеха» — «Новикомбанк» — предоставил для ПАО «КАМАЗ» банковские гарантии на общую сумму 15 миллиардов рублей. Их направят на финансирование текущей деятельности компании и реализацию проектов в рамках импортозамещения — на развитие модельного ряда, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и внедрение инновационных технологий.
- В Казани сумма отсроченных платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2023 год составила 90,91 млн рублей. Ранее перенесенные платежи в рамках поддержки отрасли в период пандемии полностью погашены в 2022-м году в соответствии с утвержденным графиком. Таким образом, в прошлом году с учетом предоставленных мер поддержки в бюджет города поступило 324,9 млн рублей.
- В скором времени в столице Татарстана исчезнут брандмауэры. За последние 5 лет не было подано ни одного заявления на их установку. Они уступили свою нишу медиафасадам, количество которых увеличилось до 29. По мере завершения сроков разрешений брандмауэры должны исчезнуть из рекламного поля Казани.
- Татарстан вошел в число регионов, получивших в 2022 году наибольший объем средств государственных субсидий на проведение мелиоративных мероприятий. Республике выделили 360 млн рублей. В целом российские аграрии получили 6,6 млрд рублей субсидий — на 27% больше по сравнению с 2021-м.
- На автомобильном заводе КАМАЗа собрали первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901. Такая версия К5 не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран. У нового тягача улучшены технические характеристики.
- Заместителем полпреда Татарстана в России назначен Фаннур Гарифуллин. Согласно открытым данным, он заведовал сектором по обеспечению программ в области экономики, инновационной и инвестиционной деятельности полномочного представительства РТ в России.
- В кабинете отделения Республиканского центра материальной помощи в Набережных Челнах вспыхнул пожар — горела бумага в архиве на площади 20 кв. метров. Во время тушения пожара из зоны задымления спасли 25 человек. Семерых из них отправили для осмотра в БСМП с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.
- Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую*, известную как Белоника, к 9 годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию.
- Входившие в селекционный отдел «Рубина» Цезарь Навас и Рубен Пулидо, покидают казанскую команду. Трудовые соглашения между сторонами расторгнуты по обоюдному согласию.
Ключевые события 348-го дня специальной военной операции на Украине:
- Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике.
- Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему российской группировки войск в Сирии помочь в ликвидации последствий произошедшего там землетрясения. Уже развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости.
- Также глава Минобороны России предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ. На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» поражены подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
- На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили Николаевку (ДНР).
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Восток» поражены живая сила и техника 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны в районах Угледара (ДНР) и Новодаровки Запорожской области.
- На Херсонском направлении в контрбатарейной борьбе за сутки уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30. В районе Очакова Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника. Сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Кирилловка, Благовещенка и Ольгинка (ДНР).
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* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.
Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияЭкономикаФинансы
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