Вступили в силу поправки к Конституции Татарстана

В Татарстане с 6 февраля вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики, принятый на 40-м заседании Государственного Совета Татарстана 26 января 2023 года и подписанный в тот же день Рустамом Миннихановым. С сегодняшнего дня должность высшего должностного лица региона именуется «Глава — Раис РТ».



Законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана, вступивший сегодня в силу, не входил в повестку 40-го заседания Госсовета. В день его проведения с предложением рассмотреть документ выступил председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Презентуя 26 января законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана, он предложил отказаться от переходного периода, согласно которому новое наименование высшего должностного лица РТ будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Предполагалась, что Рустам Минниханов до окончания срока своих полномочий, до 2025 года, будет наименоваться президентом Татарстана.



Фото: gossov.tatarstan.ru

— Хотел бы напомнить, что принятым в декабре законом Республики Татарстан №109 были внесены поправки, согласно которым наименование высшего должностного лица Татарстана «Глава — Раис РТ». При этом закон содержит переходные положения, в соответствии с которым новое наименование, предусмотренное законом, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Однако после проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ, — озвучил предложение Альберт Хабибуллин.

Предложение Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению, «чтобы не политизировать вопрос», поддержал председатель парламента республики Фарид Мухаметшин.

Фото: tatarstan.ru

Закон, принятый Госсоветом Татарстана 26 января и вступивший сегодня в силу, стал логическим продолжением законопроекта, рассмотренного 27 декабря 2022 года. Тогда депутаты во втором чтении и в целом приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «Глава — Раис Республики Татарстан».



Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию республику, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона 31 декабря 2022 года. Он вступил в силу с 1 января 2023-го.



Подробнее о том, как проходило 40-е заседание Государственного Совета Татарстана 26 января и какие поправки внесли в Конституцию республики, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина