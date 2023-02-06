Президент Сирии принял предложение Владимира Путина о помощи после землетрясения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Российский лидер предложил оказать сирийской стороне содействие в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в Кремле.

— Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, — рассказали в Кремле.

Также Россия готова помочь и Турции. В ближайшее время главы государств проведут телефонный разговор.

Напомним, разрушительное землетрясение 6 февраля произошло в Турции. По последним данным, погибли 912 человек. Еще 5 385 граждан получили различные травмы. Также пострадала и Сирия, где погибли больше 400 человек и пострадали больше тысячи жителей страны.

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Айрат Назипов