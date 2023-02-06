За 2022 год в Казани отремонтировали 71 учреждение социально-культурной сферы
За 2022 год в Казани отремонтировали 71 учреждение социально-культурной сферы, из которых 51 — учреждения образования. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев.
Из муниципального, республиканского, федерального бюджета на ремонт 71 учреждения в Казани потратили в общей сложности 2,9 млрд рублей.
Напомним, в 2023 году в Татарстана планируется реализовать шесть программ по строительству и ремонту 650 соцобъектов. Самый большой объем работ придется на линию Минобрнауки республики. В этой области планируется реализовать четыре программы на 3,9 млрд рублей — это 201 объект.
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