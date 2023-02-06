Дочерний банк «Ростеха» предоставил КАМАЗу гарантии на 15 миллиардов рублей

Дочерний банк «Ростеха» — «Новикомбанк» — предоставил для ПАО «КАМАЗ» банковские гарантии на общую сумму 15 миллиардов рублей. Как рассказали в кредитной организации, эти деньги направят на финансирование текущей деятельности челнинской компании и реализацию проектов в рамках импортозамещения — а точнее на развитие модельного ряда, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и внедрение инновационных технологий.

Стоит отметить, что «Ростех» является основным акционером КАМАЗа. За 2021 года выручка компании составила 248,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 4 миллиарда рублей.

Тема импортозамещения на КАМАЗе была поднята в прошлом году после начала СВО, так как на него наложили санкции. В августе прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство Минпромторга республики активнее искать партнеров для локализации импортозамещающих производств резинотехнических изделий для грузовых автомобилей КАМАЗ. Завод испытывал острый дефицит манжет конструкций и уплотнителей стекол, которые не производятся в России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно прогнозам, КАМАЗ сократит рыночные продажи до 40 тыс. машин при общем рынке грузовиков грузоподъемностью 14—40 тонн в объеме 65—68 тыс. единиц в сегменте тяжелых грузовиков в 2023 году на фоне вероятного падения рынка.

Сегодня стало известно, что на автомобильном заводе КАМАЗ собрали первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901. Выпуск этой версии К5 не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран. В компании также назвали грузовики «санкционно устойчивыми».

— Первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901 собирался на конвейере в общем потоке. Несмотря на последствия санкционного давления (прекращение поставок комплектующих из ряда стран), в прошлом году ежемесячно с линии сходило по 150 автомобилей с индексом 54901 — в их производстве были использованы автокомпоненты из складских запасов, — отмечается в сообщении.

Фото: kamaz.ru

Как рассказали в пресс-службе, первую машину осмотрели специалисты департамента качества КАМАЗа. После устранения выявленных замечаний автомобиль направят в научно-технический центр компании, где его узлы и агрегаты пройдут еще ряд испытаний. За сертификацией обновленной модели последует ее серийная сборка.

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