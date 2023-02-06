В Татарстане похолодает до -27 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, ночью температуры воздуха могут опуститься до -27°С.

Ночью и утром во вторник, 7 февраля, в Татарстане похолодает до 11—16 градусов мороза, при прояснениях — до -17..-22°С. Днем прогнозируется от -8 до -13°С, небольшой снег. При слабом ветре и высокой влажности воздуха возможны туманы и изморозь, предупреждают синоптики.



Морозная погода без существенных осадков, а также туманы в отдельных районах Татарстана ожидаются в среду, 8 февраля. Ночью и утром температуры воздуха опустятся до -17..-22 градусов, а местами — до -27°С. Днем в республике прогнозируется от -8 до -13°С.

Ночью и утром в четверг, 9 февраля, в Татарстане ожидается от 9 до 14 градусов мороза, а в южных районах — до -18°С. Прогнозируется снег. Днем он пройдет лишь в отдельных районах республики. Температуры воздуха составят от -3 до -8°С.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 10-11 февраля, вероятность осадков небольшая. Ночью температуры воздуха опустятся до -10..-15 градусов, а 11 февраля при прояснениях — до -19°С. Днем в республике ожидается от -3 до -9 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что в воскресенье, 5 февраля, республика «находилась в малоградиентном барическом поле» — наблюдалась спокойная погода, местами прошел небольшой снег. Днем зафиксировали от -5 до -11 градусов, ночью — от -10 до -16°С. При прояснениях температура опускалась до -22°С.

Днем в понедельник в Татарстане местами наблюдается небольшой снег. В полдень зарегистрировано от -6 до -14°С.

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Татьяна Демина