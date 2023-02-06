Казанский «Рубин» покинули Цезарь Навас и Рубен Пулидо

Входившие в селекционный отдел «Рубина» Цезарь Навас и Рубен Пулидо, покидают казанскую команду. Как сообщает пресс-служба клуба, трудовые соглашения между сторонами были расторгнуты по обоюдному согласию.

— Благодарим Цезаря и Рубена за плодотворный труд. Отдельные слова благодарности клуб выражает Цезарю Навасу, легенде клуба и многолетнему лидеру обороны «Рубина», — отмечается в сообщении.

Цезарь Навас выступал за «Рубин» с 2009 года. За восемь с половиной сезонов сыграл за казанскую команду 255 матчей, забил 4 мяча. В футболке «Рубина» стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призером чемпионата России (2010).

В феврале 2019 года Навас завершил карьеру игрока. Уже через 2 месяца возглавил селекционный отдел «Рубина». Помогать ему пришел Рубен Пулидо, выступавший в чемпионатах Испании и Греции.



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Айрат Назипов