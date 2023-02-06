Потеря доверия к доллару, плюсы цифрового и переводного рубля: заявления главы Минфина Антона Силуанова

Министр финансов России Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги» рассказал об отсутствии доверия к западным валютам, создании цифрового рубля и роли Китая. Важные заявления главы Минфина — в подборке «Реального времени».

О Китае



Китай может стать драйвером мировой экономики и предотвратить всеобщую рецессию после снятия ковидных ограничений в стране.



— Все-таки Китай — один из крупных драйверов мировой экономики. Если он будет открываться, то, надеемся, он сможет мировую экономику «подпереть» своей динамикой роста, — заметил министр.

О цифровом рубле

Силуанов считает перспективным создание цифрового рубля , а интересен он из-за своей прозрачности.

— В чем вообще отличие цифрового рубля от обычного рубля? Есть плюсы и минусы. Какие плюсы: цифровой рубль и покупка этого рубля — абсолютно надежна, потому что эмитент — Центральный банк. Если у тебя деньги хранятся в коммерческом банке, то есть потенциальные риски, что банк обанкротится, деньги пропали, кроме того уровня, который гарантировало государство. То есть первый плюс — надежность, стопроцентная, — сказал глава Минфина.

Фото: cbr.ru

В конце прошлого года в Государственную думу ряд депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесли пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. Согласно документу, первый законопроект вносит изменения в ряд законов, определяющих статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Также подчеркивается, что цифровой рубль является валютой РФ.

О работе в условиях санкций

В 2023 году, по словам главы Минфина, ведомство сосредоточится на поддержке людей и бизнеса.

— Самое главное — мы понимаем, как работать в этих условиях [ограничений]. Мы пониманием те точки, на которых нужно сконцентрировать ресурсы. В первую очередь, это поддержка людей. Второе — это поддержка бизнеса. Наша задача еще обеспечить и регионы, и местные органы самоуправления ресурсами, чтобы они смогли выполнить свои задачи. Поэтому мы понимаем и, можно сказать, что несмотря на все эти санкционные ограничения, с которыми столкнулась наша страна, знаем, как работать, — сообщил Силуанов.

Говоря о ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), министр заявил, что она составляет около 6 триллионов рублей.

О ненадежном инструменте

Заявил Силуанов и о потере доверия к западным валютам:

— Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, [которые] считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно, — сказал Силуанов.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, Банк России объявил о возобновлении с 13 января операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.

О единой расчетной системе между странами БРИКС

Единая расчетная система между странами БРИКС, по словам Силуанова, возможна в национальной валюте:

— Как помните, был переводной рубль в советское время, исходя из которого можно было бы рассчитываться, — пояснил министр.

Проработки идеи ведутся, отметил он: «Но до решения очень далеко», — подчеркнул он.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.



Дарья Пинегина