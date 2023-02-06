В Казани сумма отсроченных на 2023 год платежей рекламных компаний превысила 90 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани сумма отсроченных платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2023 год составила 90,91 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник городского Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

— В то же время ранее перенесенные платежи в рамках поддержки отрасли в период пандемии полностью погашены в отчетном году в соответствии с утвержденным графиком. Таким образом, в 2022 году с учетом предоставленных мер поддержки в бюджет города поступило 324,9 млн рублей, — рассказал он.

Напомним, в марте пандемийного 2020 года представители индустрии наружной рекламы Казани направили мэру городу Ильсуру Метшину письмо, в котором пожаловались на многочисленные срывы размещения из-за COVID-19 и грядущие убытки. Они попросили перенести арендные платежи с 2020-го на 2021 год и компенсировать им убытки, а также выкупить часть простаивающих поверхностей под социальную рекламу.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В итоге им предоставили отсрочку внесения платежа за второй квартал 2020 года. В последующем мера не раз продлевалась. Отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Казани предоставлялась и за I, II, III и IV кварталы 2022 года.



В этом году власти столицы Татарстана утвердили предоставление отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе за I квартал 2023 года. Решение обосновали «необходимостью принятия дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области наружной рекламы в условиях сложной экономической ситуации» в России.



Как заверил Аскар Багаутдинов, в Казани рынку наружной рекламы по итогам 2022 года удалось не только восстановиться до уровня 2021 года, но и выйти в плюс. Произошло это несмотря на то, что во втором квартале рекламные компании столкнулись с серьезным спадом, который был вызван антироссийскими санкциями.



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Татьяна Демина