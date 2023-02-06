В Набережных Челнах произошел пожар в отделении Республиканского центра матпомощи

В кабинете отделения Республиканского центра материальной помощи в Набережных Челнах вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

— В кабинете горела бумага в архиве на площади 20 кв. метров, — рассказали в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, полностью справиться с огнем удалось спустя 22 минуты с момента вызова. Во время тушения пожара из зоны задымления спасли 25 человек. Семерых из них отправили для осмотра в БСМП с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Накануне в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) произошла разгерметизация запорного крана. В результате инцидента никто не пострадал.

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Айрат Назипов