КАМАЗ собрал первый грузовик поколения К5 в новой версии

На автомобильном заводе «КАМАЗа» собрали первый обновлённый магистральный тягач КАМАЗ-54901. Выпуск этой версии К5 не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран, сообщает пресс-служба предприятия.

— Первый обновлённый магистральный тягач КАМАЗ-54901 собирался на конвейере в общем потоке. Несмотря на последствия санкционного давления (прекращение поставок комплектующих из ряда стран), в прошлом году ежемесячно с линии сходило по 150 автомобилей с индексом 54901 — в их производстве были использованы автокомпоненты из складских запасов, — отмечается в сообщении.

В новой версии тягача улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы.

Фото: kamaz.ru

Кроме того, у обновлённой модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины — он обеспечит более комфортные условия для водителя.

Как рассказали в пресс-службе, первую машину осмотрели специалисты департамента качества «КАМАЗа». После устранения выявленных замечаний автомобиль направят в научно-технический центр компании, где его узлы и агрегаты пройдут ещё ряд испытаний. За сертификацией обновлённой модели последует её серийная сборка.

По планам руководства предприятия, в феврале на заводе будет собрано 272 грузовиков КАМАЗ-54901 нового поколения К5. Из них 70 единиц произведут с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах.

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Айрат Назипов