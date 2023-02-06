В Казани «остро стоит вопрос» по капремонту детсадов — требуется ремонтировать порядка 37 зданий в год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы решить проблемы с состоянием муниципальных детских садов, в Казани в течение 5 лет требуется ежегодно проводить капитальный ремонт примерно в 37 зданиях. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев.



— Остро стоит вопрос с необходимостью капитального ремонта детских садов. В Казани функционируют 396 зданий муниципальных детских садов, которые посещают 74 тысячи детишек. За пять лет благодаря республиканской программе капитального ремонта учреждений образования отремонтировано 49 зданий детских садов на 3 млрд рублей, — сообщил он.

Фото: скриншот трансляции

В 2022 году в Казани по основной программе капремонт проведен в пяти детских садах. Четыре из них переходящие — работы завершат в этом году.

— Для того, чтобы полностью закрыть данную потребность, в течение пяти лет необходимо каждый год капитально ремонтировать порядка 37 зданий, — заявил Петр Королев.

За 2022 год в Казани отремонтировали 71 учреждение социально-культурной сферы, из которых 51 — учреждения образования. Из муниципального, республиканского, федерального бюджета на работы потратили в общей сложности 2,9 млрд рублей.





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Татьяна Демина