Рустам Минниханов назначил заместителя полномочного представителя Татарстана в России
Заместителем полпреда Татарстана в России назначен Фаннур Гарифуллин. Соответствующее распоряжение подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
— Назначить Гарифуллина Фаннура Фаргатовича заместителем полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации — заведующим отделом координации международных и экономических связей полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, — написано в документе.
По данным сайта госслужбы Татарстана, Фаннур Гарифуллин заведовал сектором по обеспечению программ в области экономики, инновационной и инвестиционной деятельности полномочного представительства Татарстана в России.
Согласно информации из открытых источников, в 2017 году Фаннур Гарифуллин помогал организовывать визиты официальных делегаций из 14 стран. Также он включал экономические интересы республики в протоколы совещаний Межправительственных комиссий РФ с рядом государств, организовывал и принимал участие в 43 встречах с потенциальными инвесторами.
Отметим, что полпредство Татарстана в РФ возглавляет заместитель премьер-министра республики Равиль Ахметшин. По состоянию на июль 2020 года у него были два заместителя. Первым заместителем значится Ильдар Мухамедьяров. Также у него есть заместитель Эмиль Файзуллин.
Напомним, что в июне прошлого года заместитель полномочного представителя Татарстана в России по международным и экономическим вопросам Михаил Михалин покинул свой пост. Он ушел по собственному желанию.
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