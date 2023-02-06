Рустам Минниханов назначил заместителя полномочного представителя Татарстана в России

Заместителем полпреда Татарстана в России назначен Фаннур Гарифуллин. Соответствующее распоряжение подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Назначить Гарифуллина Фаннура Фаргатовича заместителем полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации — заведующим отделом координации международных и экономических связей полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, — написано в документе.

Фото: rais.tatarstan.ru

По данным сайта госслужбы Татарстана, Фаннур Гарифуллин заведовал сектором по обеспечению программ в области экономики, инновационной и инвестиционной деятельности полномочного представительства Татарстана в России.

Согласно информации из открытых источников, в 2017 году Фаннур Гарифуллин помогал организовывать визиты официальных делегаций из 14 стран. Также он включал экономические интересы республики в протоколы совещаний Межправительственных комиссий РФ с рядом государств, организовывал и принимал участие в 43 встречах с потенциальными инвесторами.

Отметим, что полпредство Татарстана в РФ возглавляет заместитель премьер-министра республики Равиль Ахметшин. По состоянию на июль 2020 года у него были два заместителя. Первым заместителем значится Ильдар Мухамедьяров. Также у него есть заместитель Эмиль Файзуллин.

Напомним, что в июне прошлого года заместитель полномочного представителя Татарстана в России по международным и экономическим вопросам Михаил Михалин покинул свой пост. Он ушел по собственному желанию.



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Айрат Назипов