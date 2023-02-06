Брандмауэры исчезнут из рекламного поля Казани

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В скором времени в Казани исчезнут брандмауэры. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации города Аскар Багаутдинов.

— До четырех сократилось количество брандмауэров — предшественников медиафасадов. За последние 5 лет в Управление не было подано ни одного заявления на установку брандмауэра. В цифровую эпоху они уступили свою нишу медиафасадам, количество которых увеличилось до 29. По мере завершения сроков разрешений брандмауэры должны исчезнуть из рекламного поля Казани, — сообщил он.

По его словам, в 2022 году в Казани на 12% выросло количество цифровых еврощитов, до 82. Он рассказал, что владельцы рекламных конструкций в городе говорят о проблеме нехватки digital-экранов — «спрос на них настолько велик, что тот объем, который имеется на сегодня, не покрывает его».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как заверил Аскар Багаутдинов, в Казани рынку наружной рекламы по итогам 2022 года удалось не только восстановиться до уровня 2021 года, но и выйти в плюс. Произошло это несмотря на то, что во втором квартале рекламные компании столкнулись с серьезным спадом, который был вызван антироссийскими санкциями.



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Татьяна Демина