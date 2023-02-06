Золотовалютный резерв России на конец 2022 года составил $582 миллиарда — это много или мало?
По итогам 2022 года золотовалютный резерв России составил $582 миллиарда. По этому показателю она занимает 4-е место в мире.
На 1-м месте по объему золотовалютных резервов Китай. Прошлый год он завершил с показателем в $3,31 триллиона. Лидерство КНР удерживает 17 лет подряд.
Следом за Китаем идет Япония. Ее золотовалютный резерв на конец декабря 2022 года оценивался в $1,27 триллиона. Топ-3 замыкает Швейцария, в активе которой $924 миллиарда, пишет «РИА Новости» на основе данных центробанков государств.
$582 миллиарда — это:
- 40,96 триллиона рублей, или €533,84 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.
- Меньше пятой части золотовалютных резервов Китая — страна является лидером в мире с объемом в $3,31 триллиона.
- Меньше половины золотовалютных резервов Японии — государство с показателем $1,27 триллиона на 2-м месте в мире.
- На $342 миллиарда меньше золотовалютных резервов Швейцарии — в рейтинге она опережает Россию с показателем в $924 миллиарда.
- На $19 миллиардов больше, чем в Индии — страна, которая обгоняла Россию по итогам 2021 года, завершила 2022-й с показателем $563 миллиарда.
- Два золотовалютных резерва ФРГ — Германия с показателем $295 миллиардов замыкает топ-10 в рейтинге по объему золотовалютного резерва.
- В 1,5 раза больше ожидаемых доходов России в 2023 году — они запланированы в размере 26,13 трлн рублей, или $373,66 млрд.
- Почти два объема замороженных из-за санкций за границей золотовалютных резервов России — в марте 2022 года Минфин страны озвучивал цифру в $300 млрд.
- В 2,7 раза больше состояния Бернара Арно и его семьи — с суммой в размере $217 млрд он находится на первом месте в рейтинге Forbes.
- Три состояния Илона Маска — на данный момент американский предприниматель находится на 2-м месте в списке Forbes с капиталом в $184,2 млрд.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым