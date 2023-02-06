Золотовалютный резерв России на конец 2022 года составил $582 миллиарда — это много или мало?

По итогам 2022 года золотовалютный резерв России составил $582 миллиарда. По этому показателю она занимает 4-е место в мире.

На 1-м месте по объему золотовалютных резервов Китай. Прошлый год он завершил с показателем в $3,31 триллиона. Лидерство КНР удерживает 17 лет подряд.

Следом за Китаем идет Япония. Ее золотовалютный резерв на конец декабря 2022 года оценивался в $1,27 триллиона. Топ-3 замыкает Швейцария, в активе которой $924 миллиарда, пишет «РИА Новости» на основе данных центробанков государств.

$582 миллиарда — это:

40,96 триллиона рублей , или €533,84 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. Меньше пятой части золотовалютных резервов Китая — страна является лидером в мире с объемом в $3,31 триллиона.

— страна является лидером в мире с объемом в $3,31 триллиона. Меньше половины золотовалютных резервов Японии — государство с показателем $1,27 триллиона на 2-м месте в мире.

— государство с показателем $1,27 триллиона на 2-м месте в мире. На $342 миллиарда меньше золотовалютных резервов Швейцарии — в рейтинге она опережает Россию с показателем в $924 миллиарда.

— в рейтинге она опережает Россию с показателем в $924 миллиарда. На $19 миллиардов больше, чем в Индии — страна, которая обгоняла Россию по итогам 2021 года, завершила 2022-й с показателем $563 миллиарда.

— страна, которая обгоняла Россию по итогам 2021 года, завершила 2022-й с показателем $563 миллиарда. Два золотовалютных резерва ФРГ — Германия с показателем $295 миллиардов замыкает топ-10 в рейтинге по объему золотовалютного резерва.

— Германия с показателем $295 миллиардов замыкает топ-10 в рейтинге по объему золотовалютного резерва. В 1,5 раза больше ожидаемых доходов России в 2023 году — они запланированы в размере 26,13 трлн рублей, или $373,66 млрд.

— они запланированы в размере 26,13 трлн рублей, или $373,66 млрд. Почти два объема замороженных из-за санкций за границей золотовалютных резервов России — в марте 2022 года Минфин страны озвучивал цифру в $300 млрд.

— в марте 2022 года Минфин страны озвучивал цифру в $300 млрд. В 2,7 раза больше состояния Бернара Арно и его семьи — с суммой в размере $217 млрд он находится на первом месте в рейтинге Forbes.

— с суммой в размере $217 млрд он находится на первом месте в рейтинге Forbes. Три состояния Илона Маска — на данный момент американский предприниматель находится на 2-м месте в списке Forbes с капиталом в $184,2 млрд.

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Татьяна Демина