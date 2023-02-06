Рашида Нургалиева назначили первым заместителем секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, — сказано в документе.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Рашид Нургалиев родился 8 октября 1956 года в Казахстане. По национальности — татарин. Начинал карьеру еще в 1979 году. Тогда он был учителем. Но уже спустя два года перешел на службу в КГБ. 30 июня 2002 был переведен в МВД РФ на должность первого заместителя министра внутренних дел России. 9 марта 2004 года стал министром МВД. На этом посту он проработал до 2012 года. С 22 мая 2012 года является заместителем секретаря Совета Безопасности России.

В августе прошлого года «Реальное время» писало о роли Нургалиева в создании хоккейной команды МВД в Твери. Подробности можно прочитать в большом материале.

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Айрат Назипов