Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде

С 1 марта 2023 года вступит в силу законопроект о новом порядке публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов их семей. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, в Сети будет представлена только обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) размещаться в свободном доступе больше не будут.

23 января на заседании думский Комитет по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку о том, что сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будут размещаться в интернете без персональных данных.



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Позднее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал, что новый закон Совет Федерации рассмотрит не раньше 1 февраля.

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Айрат Назипов