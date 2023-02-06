В Турции произошли мощные землетрясения

Фото: скриншот видео/соц. сети

Сегодня рано утром в Турции произошли землетрясения — в окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5. Очаг залегал на глубине 10 километров. Также сообщается, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

В Малатье обрушилось 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех погибших, сообщил губернатор региона Хулуси Шахин. Он также добавил, что «имеется более 100 раненных».

Телеканал CNN Türk с ссылкой на местные власти заявил, что в Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек. Сразу в нескольких регионах страны объявлен самый высокий уровень тревоги, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает «РИА Новости».

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на юго-востоке страны начали устранять последствия землетрясения.

— Надеюсь, что мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом, — написал Эрдоган.

Вчера у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4. По оперативным данным, эпицентр находился в 51 километре от Усть-Камчатска на глубине 33 километров.

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Илина Хакимова