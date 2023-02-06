В Татарстане вновь ожидается туман

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, вновь прогнозируется туман. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане возможен местами вечером в понедельник, 6 февраля. Ожидается он и ночью и днем во вторник, 7 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Напомним, туман прогнозировался и на утро сегодняшнего дня. В целом в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Температуры воздуха составят от -5 до -10 градусов.



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Татьяна Демина