В Татарстане создан Зеленодольский судостроительный колледж

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане появилось государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Зеленодольский судостроительный колледж». Постановление о его создании подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Кабмин Татарстана постановил перевести в новое учреждение с согласия родителей с 1 сентября 2023 года обучающихся Зеленодольского механического колледжа по программам подготовки специалистов среднего звена: «Судостроение» — 95 человек, «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» — 44 человека, «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» — 49 человек. Условия и программы обучения сохранятся.

Колледж расположится в Зеленодольске по адресу: Гастелло, 4. Там сейчас находится Институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ). Учреждение с 2020 года не ведет набор новых студентов.



Зеленодольский судостроительный колледж создан по предложению Министерства образования и науки Татарстана. Ведомство наделено функциями и полномочиями его учредителя.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О планах создать Зеленодольский судостроительный колледж стало известно в 2022 году. Вновь открывающееся образовательное учреждение имеет богатую историю. Его первое название — Судостроительный техникум. Он появился в Зеленодольске в период Великой Отечественной войны — в 1941 году, и открылся на базе эвакуированного Киевского судостроительного техникума. К 1943 году закончилось строительство производственных мощностей, а еще через год Совет народных комиссаров СССР издал приказ о начале работы техникума.

В декабре 2010 года по инициативе Минобразования Татарстана Кабмин республики издал постановление о закрытии техникума. Учащихся должны были перевести в Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ).

О том, что в этом месте возродят судостроительный колледж, «Реальному времени» в мае рассказала заместитель вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Тогда еще шла предварительная работа. У городских предприятий и других организаций Татарстана собирали информацию об их кадровых потребностях и предложения по организации практико-ориентированной учебы.

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Татьяна Демина