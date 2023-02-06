Официальный сайт главы Татарстана переименовали

Официальный сайт президента Татарстана переименовали. С 6 февраля он называется сайт раиса Республики Татарстана.

Изменения коснулись лишь наименования должности главы республики. Слово «президент» на портале можно встретить лишь при описании трудовой деятельности Рустама Минниханова, занимающего эту должность на сегодняшний день.

Фото: скриншот rais.tatarstan.ru

Попасть на сайт главы Татарстана теперь можно по доменному имени — rais.tatarstan.ru. До сегодняшнего дня использовался домен president.tatarstan.ru

Посетители сайта как и раньше могут прочитать про администрацию раиса, сведения о нем и другую официальную информацию.

Сегодня, 6 февраля, вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики, принятый на 40-м заседании Государственного совета Татарстана 26 января 2023 года и подписанный в тот же день Рустамом Миннихановым. С сегодняшнего дня должность высшего должностного лица региона именуется «глава — раис РТ».

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана, вступивший сегодня в силу, не входил в повестку 40-го заседания Госсовета. В день его проведения с предложением рассмотреть документ выступил председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Презентуя 26 января законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана, он предложил отказаться от переходного периода, согласно которому новое наименование высшего должностного лица РТ будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Предполагалась, что Рустам Минниханов до окончания срока своих полномочий, до 2025 года, будет наименоваться президентом Татарстана.



Закон, принятый Госсоветом Татарстана 26 января и вступивший сегодня в силу, стал логическим продолжением законопроекта, рассмотренного 27 декабря 2022 года. Тогда депутаты во втором чтении и в целом приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «глава — раис Республики Татарстан».



Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию республику, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона 31 декабря 2022 года. Он вступил в силу с 1 января 2023-го.



Подробнее о том, как проходило 40-е заседание Государственного Совета Татарстана 26 января и какие поправки внесли в Конституцию республики, — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов