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Пользователи отмечают масштабный сбой в приложениях «Яндекса»

17:25, 06.02.2023
Пользователи отмечают масштабный сбой в приложениях «Яндекса»
Фото: pixabay.com

Масштабные сбои произошли в работе «Яндекса». Об этом сообщают пользователи сервисов компании.

В частности, не открываются сайты и не работают приложения компании, например «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Карты» и «Поиск».

Фото: скриншот

В пресс-службе компании пояснили, что в работе сервисов произошел кратковременный сбой и проблема уже устранена.

— У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме, — приводит слова пресс-службы «РБК».

Недавно в работе сайта и приложения Ozon в Татарстане произошли сбои. При запросах маркетплейс выдавал ошибку:

— Простите, произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу или вернуться на шаг назад.

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Елизавета Пуншева
ТехнологииОбществоИнфраструктура

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