Суд в Москве заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую* к 9 годам колонии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую*, известной как Белоника, к девяти годам колонии по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом пишет РБК.

Такой срок для Белоцерковской* запрашивало обвинение. Также надзорное ведомство просило суд запретить подсудимой после освобождения в течение пяти лет администрировать сайты . Суд встал на сторону прокуратуры.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте прошлого года «Реальное время» писало о возбуждении дела против Вероники Белоцерковской*. По данным следствия, в своем блоге в марте 2022 года она сделала ряд записей c заведомо ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины. На момент возбуждения уголовного дела, она уже покинула пределы России.



* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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Айрат Назипов