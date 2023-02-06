Татарстан в 2022 году получил на мелиорацию 360 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Татарстан вошел в число регионов, получивших в 2022 году наибольший объем средств государственных субсидий на проведение мелиоративных мероприятий, сообщает Минсельхоз.



Республика в минувшем году получила в общей сложности 360 млн рублей. В число регионов, также получивших большой объем средств, вошли Саратовская область (1,16 млрд рублей), Ставропольский край (0,83 млрд рублей), а еще соседние с Татарстаном Самарская и Ульяновская области (0,54 млрд рублей и 0,36 млрд рублей соответственно).

В целом российские аграрии получили 6,6 млрд рублей субсидий. Финансирование увеличилось на 27% к уровню 2021 года.

Господдержка позволила провести гидромелиоративные мероприятия на площади более 50 тыс. га, культуртехнические — свыше 170 тыс. га. Мероприятия по защите и сохранению сельхозугодий охватили более 200 тыс. га, в том числе агролесомелиоративные и фитомелиоративные — около 2 тыс. га. Были проведены работы в области известкования кислых почв на площади более 200 тыс. га.

В Татарстане за последние пять-шесть лет восстановили более 35 тысяч гектаров орошаемых земель. По словам специалистов, за обычный год с неорошаемых полей урожайность достигает 130 центнеров картофеля с гектара, тогда как с орошаемых даже в засушливый год — до пятисот. На сегодняшний день в республике более 800 гидротехнических сооружений.



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Маргарита Головатенко