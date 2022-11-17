Итоги дня: приговор по крушению MH17, Собчак извинилась перед Чемезовым, задержание «финикийца»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 17 ноября:
- Гаагский суд постановил, что малайзийский Boeing 17 июля 2014 года был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского на Украине. Отмечается — речь в деле о крушении MH17 идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине. Голландский суд считает, что целью запуска ракеты был военный самолет. Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными и заочно приговорили к пожизненному заключению, россиянина Олега Пулатова оправдали — суд отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Также Гаагский суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК «Бук» в деле о крушении МН17.
- Как сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Россия не выдаст Нидерландам своих граждан, приговоренных к пожизненному заключению. По его словам, решение суда не повлечет никаких правовых последствий. А МИД РФ заявили, что не считает беспристрастным вердикт суда в Гааге: «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии».
- В Татарстане по вводу жилья на сегодняшний день выполнено 108,5% от годового плана, что составляет 2,9 млн кв. метров жилья. «По линии индивидуального жилищного строительства — 2,1 млн кв. метров. По линии многоквартирного жилья сдано 853 тысячи квадратных метров», — сообщил замминистра Минстроя и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.
- Телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих сотрудников, обвиненных в вымогательстве: «Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев), стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. <...> Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения». Собчак заявила, что в деле нет политического контекста, а обвиняемые «искренне сожалеют о произошедшем».
- Но следствие полагает, что трое арестованных фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова были подчиненными Собчак и выполняли ее указания, когда опубликовали пост в telegram-канале, ставший причиной их уголовного преследования.
- Обращение следователей по делу Finiko за правовой помощью к коллегам из пяти стран способствовало поимке Зыгмунта Зыгмунтовича. Его задержали в Арабских Эмиратах, но вопрос об экстрадиции пока не решен, обнародовала информацию Генпрокуратура РФ. Зыгмунтовичу заочно предъявлены обвинения в причастности к ОПС и мошенничестве в особо крупном размере. В августе 2021 года Зыгмунтович был заочно арестован Вахитовским райсудом Казани. Под арестом оказалась и его недвижимость в Татарстане — жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль.
- Комитет земельных и имущественных отношений Казани подал иск к Равилю Зиганшину, требуя взыскать сумму неосновательного обогащения за пользование земельным участком на ул. Н. Столбова, 2 за период с февраля 2014-го по май 2022 года. Как следует из материалов дела, 26 помещений цокольного этажа и 25 помещений первого этажа по этому адресу общей площадью 3,8 тысячи кв. м принадлежат главе ПСО «Казань» на праве собственности. По информации из открытых источников, здесь еще недавно было управление комплексного проектирования ПСО «Казань», но больше оно здесь не работает.
- Исполком Казани принял постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений дома №12 по улице Каспийской. Его признали аварийным и подлежащим сносу в апреле этого года. Однако собственники требований о сносе не исполнили.
- В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего директора и учредителя ООО «СТТ» об уклонении от уплаты налогов на 99,4 млн рублей. По данным источников «Реального времени», речь идет о казанской компании «СТТ», которая специализируется на производстве деревянной тары. Ее директором и учредителем с 2017 года является Дмитрий Толкачев. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», в августе 2022 года компания сменила адрес регистрации и встала на налоговый учет уже в Москве. В 2019 году победила в конкурсе на поставку деревянных поддонов для АО «Татмедиа», однако информации о заключении контракта нет.
- Замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев рассказал, что льготная ипотека на сегодняшний день действует до 31 декабря текущего года: «Наша позиция в том, что льготную ипотеку надо сохранить и на 2023 год. Это позволит сохранить рынок первичного жилья. На сегодня идет некоторый спад продаж квартир. Если льготной ипотеки не будет, это может усилиться. Мы будем ходатайствовать о продлении льготной ипотеки 2023 года. Думаю, что регионы нас поддержат».
- Сегодня Управление ФСИН по РТ сообщило о пресеченной попытке «воздушной» доставки наркотиков в казанскую колонию №2. Рядом с режимным объектом задержали 27-летнего стрелка из арбалета, у которого при досмотре была обнаружена стрела с примотанным липкой лентой свертком с запрещенными веществами.
- В Татарстане из-за начала процесса льдообразования на водоемах с завтрашнего дня будут выставлять временные спасательные посты. Так, с 15:00 18 ноября временный спасательный пост появится в населенном пункте Ташкирмень Лаишевского района. С 8:00 19 ноября такие посты появятся в Казани и Лаишево. Всего в регионе будут работать 10 постов в местах наибольшего скопления рыбаков и массового выхода людей на лед.
- Россия и США воздержатся от использования ядерного оружия. Такую информацию получил президент Турции Тайип Эрдоган от главы своей разведки. В понедельник глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски.
- На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась реклама ОЭЗ «Алабуга». Она представляет собой постер с надписью «Пора возвращаться домой». «Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня», — сообщили в пресс-службе.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В него вошли 10 новых деятелей, среди них — военкор Александр Коц, в настоящее время работающий в зоне специальной военной операции на Украине. Также в числе новых членов СПЧ — член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина. Вместе с этим 10 других деятелей исключены из состава. В их числе — журналисты Екатерина Винокурова, Иван Засурский, Николай Сванидзе.
- На 77-м году жизни скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Вместе с Людмилой Пахомовой они первые в истории Олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду. Спортсмены выиграли олимпийские золотые медали в 1976 году на Играх в австрийском городе Инсбруке.
- Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана, игра в Душанбе завершилась со счетом 0:0. Российская команда выступила в экспериментальном составе, дав шанс дебютировать за национальную сборную нескольким футболистам. В составе сборной России свой дебютный матч провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов и Александр Солдатенков.
- В столице Татарстана прошли общественные обсуждения проекта «О внесении изменений в решение Казгордумы от 16 августа 2021 года №5-8 «О правилах землепользования и застройки Казани». В них приняли участие 103 жителя, которые единогласно заявили, что предложенные нововведения скорее ограничивают в правах, чем помогают сохранить целостность города — речь идет об увеличении минимального размера земельного участка для индивидуального строительства с 400 кв. м до 1 000 кв. м.
- Трое российских членов экипажа грузового судна Soy, задержанного в египетском порту Александрия, вернулись в Россию. В числе тех, кто вернулся, есть механик Павел Гусев из Казани. Капитан судна и старший помощник остаются в Египте.
- Врачи РКБ Татарстана спасли 48-летнюю женщину, вдохнувшую морковь во время готовки. Она самостоятельно обратилась в ГКБ №7, где ей была сделана рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки. Таким образом медики выявили инородное тело в правом главном бронхе размером 9,5 на 5,5 миллиметра. После этого ее проконсультировали с дежурным торакальным хирургом РКБ и транспортировали бригадой СМП для дальнейшего лечения в ПДО РКБ. После еще одного осмотра было принято решение о госпитализации в отделение торакальной хирургии №1 ГАУЗ РКБ, где она пробыла 2 дня. В конечном итоге врачи смогли вытащить кусок моркови без операций — эндоскопически.
- В Европе нашли замену туристам из России — Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) планирует привлекать больше американцев, сказано на сайте организации. С инициативой выступил руководитель чешского управления по туризму CzechTourism Ян Хергет. Он считает, что Европа сможет заменить российских туристов американскими, если преподнести ее как «безопасное и привлекательное направление».
- 12,6 миллиона рублей выделили на ремонт подземного пешеходного перехода, который расположен на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Проектировщик «Мостинжпроект» после обследования объекта выявил протечку в зоне деформационных швов и технических помещений — это свидетельствует о нарушении гидроизоляции сооружения.
Ключевые события 267-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Киева по поводу переговоров с Москвой «семь пятниц на неделе». По его словам, сначала украинская сторона запрещает вести диалог с Москвой, а потом говорит, что не против.
- Зерновая сделка, которая заканчивается 19 ноября, будет продлена на 120 дней. Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться. Затягивание разблокирования поставок российских удобрений нуждающимся странам недопустимо, сообщили в МИД России.
- Меру поддержки в виде выплаты 20 тысяч рублей могут распространить на детей татарстанцев, служащих в батальонах «Алга» и «Тимер», на участвующих в спецоперации добровольцев и сотрудников Росгвардии, а также на командированных в зону СВО сотрудников МВД и УФСБ по республике. Средства на пособия будут выделяться из резервного фонда правительства Татарстана. Действие документа распространится на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года (с момента начала специальной военной операции на Украине).
- Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку
- Минобороны России сообщило, что высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ; в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня.
- На Купянском направлении, в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ, предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до двадцати украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении, в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем, сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.
- На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.
- На Лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи.
- Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах.
- В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. В районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики.
- Минобороны РФ добавило, что перехвачены пятнадцать реактивных снарядов, в том числе: 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики и Зимогорье Луганской Народной Республики и Скадовск Херсонской области. Также сбиты в воздухе два реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Стрелечья Харьковской области и два реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Рубежное и Макеевка Луганской Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2 520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 259 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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