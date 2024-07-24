Повышение качества услуг, уход специалистов с рынка: к чему приведет лицензирование деятельности репетиторов

Родители и репетиторы — об инициативе Госсовета Татарстана

Фото: Максим Платонов

Почти миллиард рублей составил теневой оборот репетиторства в Татарстане, в связи с чем депутаты Госсовета республики на последнем заседании шестого созыва призвали лицензировать эту деятельность. Однако мнения опрошенных «Реальным временем» родителей и самих репетиторов на этот счет неоднозначны: одни считают, что такая идея приведет к повышению качества услуг, другие — что многие специалисты попросту уйдут с рынка. О достоинствах и недочетах инициативы — в материале «Реального времени».

«До обеда — учитель, после обеда — репетиторы»

О необходимости лицензировать деятельность репетиторов заговорили в начале июля в Госсовете Татарстана. С этим предложением выступили депутаты Хафиз Миргалимов и Фадбир Сафин.

— Образовался громадный теневой рынок репетиторства, по нашим подсчетам, оборот только в Татарстане составляет около 1 млрд рублей... До обеда — учитель, после обеда — репетиторы. Надо лицензировать их, — аргументировали коллеги.

Что касается самих учителей, 67% педагогов считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов. Такие результаты показало исследование платформы «Дневник.ру». Аналогичную точку зрения разделяют 51% учеников и их родителей.

Значительная часть учителей (37%) проводит индивидуальные занятия со своими учениками во внеурочное время. Среди родителей 55,4% убеждены, что для успешной учебы недостаточно школьной программы. А по мнению 40% учащихся, занятия с репетитором помогают им чувствовать себя более уверенными и готовыми к учебе.

Директор по развитию «Дневник.ру» Юрий Бойко подчеркнул, что учителя жалуются на многочисленные внеурочные занятия, отвлекающие учеников от учебного процесса. Родители отмечают, что объем школьной программы слишком велик, что затрудняет полное усвоение материала на уроках. В интервью «Российской газете» глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что подготовка к экзаменам должна начинаться с первого класса, а не за несколько месяцев до них.

«Многие продолжат работать неофициально»

«Реальное время» опросило репетиторов, чтобы узнать, как они относятся к идее лицензирования их деятельности. Все респонденты пришли к однозначному выводу — цены на их услуги будут повышаться, а клиенты могут начать отказываться от них.

«Зарплаты ничтожно малы»

— Если ставить данную идею на реализацию, то нужно учитывать причину, по которой учителя уходят в репетиторство. Зарплаты ничтожно малы, на такие деньги нет возможности реализации комфортной жизни, получения второго высшего образования и так далее. Следовательно, оплата труда учителей должна быть гораздо выше, — высказалась репетитор по истории и обществознанию Алина Газизуллина.

По ее мнению, лицензирование репетиторов приведет к уходу многих специалистов из частной практики в онлайн-школы, а кому-то придется и вовсе уйти из профессии:

— Репетиторы будут повышать цену за услугу, для родителей это не особо выгодно. Онлайн-школы в этом плане в ценовой политике выигрывают. Поэтому репетиторы будут либо работать себе в убыток (не все, но будут такие), либо будут уходить в онлайн-школы. Те, кто успел сделать хорошее имя, особо не будут переживать, да не понравится, но конкретно для них это не будет причиной ухода из этой индустрии.

Газизуллина подчеркнула, что эта инициатива имеет свои плюсы, поскольку специалисты смогут застраховаться от многих проблем. Однако для комфортной работы репетиторов и стабильности рынка необходимо правильно выстроить условия лицензирования.

— Цены на услуги однозначно повысятся. Легализация бизнеса — это законно, но должны верно выстроиться условия для данной процедуры. Сами репетиторы могут застраховать себя от многих проблем, а для государства — это пополнение государственного бюджета, — заключила она.

«Многие репетиторы будут продолжать работать скрытно»

По мнению другого специалиста, преподавателя по вокалу Анны Белозеровой, лицензирование подходит лишь тем, для кого репетиторство является основной деятельностью. Для любителей и профессионалов с небольшим количеством клиентов идея окажется невыгодной.

— Плюсов инициативы я пока не могу сформулировать, нужно подробнее узнать, что предлагают депутаты. Если идея осуществится и будет распространяться на всех, думаю, многие репетиторы продолжат работать скрытно, — считает спикер.

К минусам инициативы Белозерова отнесла меньший доход специалистов и повышение стоимости занятий. Также в этот список она включила сохранение теневого оборота.

— На профессионализм репетитора данный закон влиять не будет, но, как я говорила ранее, повысится цена, что может расстроить родителей и сподвигнуть на поиск нового репетитора, по меньшей цене, — отметила специалист.

«Это момент для изучения»

— С одной стороны, я понимаю, что такое решение выгодно государству. Выгодна легализация деятельности репетиторов, получение налогов с них, — считает репетитор по английскому Алсу Чеснокова. — С другой стороны, для самих репетиторов, наверное, это будет тяжеловато.

В первую очередь спикер согласилась с коллегами и отметила, что лицензирование повлияет на снижение зарплат репетиторов, что впоследствии приведет к повышению стоимости занятий. Она также высказала мнение, что инициатива может поспособствовать выравниванию платы за услуги для всех специалистов.

— Рынок репетиторов очень разнообразен — их на любой вкус и цвет: цены, предметы, опыт. Хороший репетитор со стажем не будет работать за копейки, за копейки он может и в школу пойти. Если лицензия уравняет плату за услуги для всех репетиторов, это будет плохо. Все-таки цена должна зависеть от уровня репетитора, — подчеркнула эксперт.

Чеснокова затронула и один спорный аспект: «Наверное, лицензия будет предполагать прохождение каких-то определенных тестов на знания, что положительно скажется на качестве обучения детей».

Однако начинающие репетиторы, которым не хватает практики для сдачи теста, могут лишиться возможности развития в сфере. Ведь как стать опытным профессионалом, не пройдя испытания для лицензирования, когда для прохождения испытания нужен опыт?



— С другой стороны, я за легализацию, потому что репетиторы смогут, например, без проблем брать кредиты, получать начисления в пенсионный фонд, другие какие-то меры социальной поддержки. Это все хорошо, — добавила она.

В целом специалист считает, что для формирования однозначного мнения по вопросу лицензирования недостаточно фактов:

— Для меня это новинка, момент для изучения. Пока точно неизвестно, как инициатива отразится на самих репетиторах, как — на детях с родителями. Нужно понять, какие привилегии даст государство за лицензии, в каком порядке будет их выдавать, как будет проверять, какие санкции введет для тех, кто работает без лицензии.

«База репетиторов сократится»

Что касается родителей, они в основном критически настроены по отношению к лицензированию деятельности репетиторов из-за роста цен на их услуги. Однако многие подчеркнули, что такая практика может повысить качество обучения детей.

«Это свидетельствует о системных проблемах»

— Рост теневого рынка репетиторов, как и самой потребности в репетиторах, является следствием деградации системы образования, так как он указывает на недостатки школьного обучения в удовлетворении образовательных потребностей учащихся. Это свидетельствует о системных проблемах, таких как нехватка квалифицированных учителей, недостаточное финансирование, устаревшие методы преподавания и перегруженные учебные программы, — заявила в разговоре с «Реальным временем» мама пятиклассницы Галина Мусина.

При этом, по ее мнению, у инициативы есть как плюсы, так и минусы. К плюсам она отнесла: повышение качества услуг, уверенность родителей в профессионализме и надежности репетитора и возможную поддержку со стороны государства для семей, которые не могут позволить себе репетиторов.



Что касается минусов для родителей, по мнению Мусиной, лицензирование репетиторов увеличит стоимость услуг, что станет проблемой для семей с ограниченным бюджетом. Кроме того, могут возникнуть сложности с поиском специалиста, поскольку преподаватели, не желающие проходить процедуру лицензирования, могут «уйти в тень» или вовсе прекратить деятельность.

Самим репетиторам, с одной стороны, лицензии обеспечат легальность и защиту, вынужденный профессиональный рост, повышение престижа и социальные льготы. С другой стороны, такая практика повлечет за собой финансовые затраты, административные сложности и снижение доходов, считает эксперт.

— Я считаю, что нужно снижать потребность в репетиторах, повышая качество образования. Для чего, как я считаю, нужно работать с мотивацией, доходами и обеспечением материальной и нематериальной базы преподавателей, а не тратить бюджетные деньги на «бой с тенью», — подытожила собеседница издания.

«Не вижу ни одного плюса»

Оценить качество преподавания репетитора родители способны самостоятельно, опираясь на отзывы других клиентов и своего ребенка. Также показателем станут школьные оценки, считает папа восьмиклассницы и выпускника девятого класса Сергей Пуншев.

— Как правило, репетиторам платят поурочно. Соответственно, уже после первых занятий родитель в большинстве случаев способен определить, толковый это педагог или нет, и отказаться от дальнейшего сотрудничества, — подчеркнул он.

По мнению отца, идея не приведет к исчезновению теневого оборота, поскольку специалистам будет невыгодно получать лицензию:

— Часто репетиторы требуются по отдельным предметам, на недолгое время. Думаю, что это основная форма. Также они ведут учеников время от времени, иногда вообще по одному человеку. Допустим, его заставят купить лицензию. При этом за занятие он получает около тысячи рублей — с учетом дороги и расходов. Будет ли он пытаться получить эту лицензию? Скорее всего, нет. Он будет работать «вчерную». Если штраф за отсутствие лицензии будет большим, то специалист просто откажется от своей подработки. База репетиторов, скорее всего, сократится, а услуги неминуемо подорожают.

Отвечая на вопрос корреспондента о преимуществах лицензирования, спикер ответил емко: «Не вижу ни одного плюса».



«Возрастет количество организаций»

Недавняя выпускница школы Дарья Жаркова, которая сама проходила через репетиторов, согласилась с предыдущими спикерами о повышении стоимости услуг. А впоследствии, по ее мнению, сократится и спрос на специалистов:

— В любом случае при постановке репетиторов на учет и обложении налогами цена на их услуги вырастет. Это может негативно сказаться как на клиентах, так и на самих репетиторах, потому что не все родители готовы обеспечивать обучение по более высоким ценам и, соответственно, перестанут пользоваться услугами.



Жаркова озвучила и другую возможную тенденцию в случае принятия решения о лицензировании репетиторов: рост числа организаций по оказанию образовательных услуг.

— Наверное, возрастет количество репетиторских компаний, потому что многие специалисты не захотят самостоятельно заниматься бюрократией. В организациях все будет налажено, и налогами и прочими документами будут заниматься кадровики и бухгалтеры, а не собственно сами репетиторы, — пояснила спикер.

«Ситуация двоякая»

Инициатива лицензировать репетиторов неоднозначна, считает мама девятиклассницы Олеся Закирова. По ее мнению, репетиторам явно не хотелось бы выплачивать налоги, однако официальная работа обеспечит им моральное спокойствие за легальность своих действий.

— Здесь двоякая ситуация: с одной стороны, государство просто хочет получать с репетиторов деньги. С другой стороны, репетиторы получают доход и должны, как и все, платить налоги. В случае лицензирования им, конечно, не хотелось бы отдавать свои кровные деньги. Но при этом они смогут спокойно официально работать со всеми положенными мерами поддержки, не скрываясь, — подчеркнула она.

Закирова также привела схожий пример из области аренды квартир: неофициальную сдачу недвижимости сопутствует ряд сложностей, поскольку владельцу приходится скрываться от налоговой.

— Думаю, что глобально идея ничего не поменяет. Просто деятельность узаконят, и всем будет спокойнее: и родителям, и самим репетиторам. Я думаю, те, кто работал, продолжат свою работу, — подытожила собеседница издания.